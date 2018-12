Abbingh met Oranje niet naar finale EK

De Nederlandse handbalsters, met de Groningse Lois Abbingh in de gelederen, spelen zondag om het brons bij het EK. In de halve finale verloor het team met 27-21 van Frankrijk.

De Franse vrouwen waren het grootste gedeelte van de wedstrijd heer en meester. In de rust was het verschil klein: 11-10. Nederland kwam aan het begin van de tweede helft op gelijke hoogte. Daarna profiteerde Frankrijk van individuele fouten van de oranjedames.

Abbingh aan banden

Abbingh werd aan banden gelegd door de verdediging. De Groningse scoorde zeven keer, waarvan vier zevenmeterworpen. 'Frankrijk was een maatje te groot, al gingen we nog redelijk mee met hun in de eerste helft. De dekking stond best aardig. Aan de andere kant hadden we moeite om te schieten, omdat ze er bovenop zaten', vertelde Abbingh kort na de nederlaag.

Roemenië is de tegenstander in de strijd om de derde plaats. Eerder in het toernooi won Nederland redelijk eenvoudig van de Roemeensen.

Lees ook:

- 'Het is een kwestie van fifty-fifty. We zijn aan elkaar gewaagd'