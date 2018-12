Nog twee scholen zeggen vertrouwen op in schoolbestuur; wethouder bezorgd

Leraren en de medezeggenschapsraden van basisscholen de Kinderboom in Slochteren en de Ruitenvelder in Froombosch zeggen het vertrouwen op in bestuurder Hester van Gorkum.

De twee scholen volgen het voorbeeld van OBS de Driespan. Het lerarenteam van die school zegde eerder ook het vertrouwen op in Van Gorkum. Zij staat aan het hoofd van de overkoepelende scholengemeenschap Stichting OPOS.

Angstcultuur

'De leiderschapsstijl, slechte communicatie van Van Gorkum zorgen voor verwarring, onrust, verdeeldheid en een gevoel van onveiligheid binnen de organisatie', schrijven de scholen in een brief die is gericht aan de Raad van Toezicht. De angstcultuur uit zich volgens de schrijvers in 'personeelsleden die hun mening niet durven uiten uit angst voor hun baan of positie.'

'Sinds het aantreden van Van Gorkum is de focus al snel verlegd van kwaliteit van onderwijs naar interne bovenschoolse problemen (…) door mevrouw van Gorkum zelf opgeroepen.'

Geschrokken

Van Gorkum laat via een woordvoerder weten te zijn geschrokken van de ontwikkelingen. 'Dit is ontzettend vervelend. Van Gorkum heeft het niet makkelijk en ze staat erg onder druk', aldus de woordvoerder.

Rustig vaarwater

Hester van Gorkum werd begin dit jaar ingevlogen om de scholengemeenschap juist in rustiger vaarwater te krijgen. Er was al onrust binnen het bestuur, omdat twee directeuren vertrokken vanwege verloop en de bestuursstijl 'verouderd' was.

Van Gorkum moest als eenkoppig bestuur de organisatie 'slagvaardiger' maken en verving het vijfkoppige bestuur. De leden van de voormalige Raad van Bestuur zijn allemaal doorgeschoven naar de nieuwe opgezette Raad van Toezicht om Van Gorkum te controleren.

Sterk merk

De veranderde organisatie is één van de zorgen van de briefschrijvers. Ze zijn boos omdat beloofde toelichting uitbleef. 'Van Gorkum heeft geen woord gehouden. Sterker nog, ze heeft het woord helemaal niet tot het personeel gericht.´

De nieuwe bestuurder moest daarnaast 'een sterk merk maken van OPOS'. Maar dat is 'jammerlijk mislukt', schrijven de medezeggenschapsraad van de Ruitenvelder en de Kinderboom. Ze vinden dat het imago van de stichting nu hard achteruit holt.

Onderzoek

Van Gorkum kondigde een onderzoek aan, nadat de eerste school het vertrouwen in haar opzegde. Maar dat leidde tot een impasse, omdat de school niet aan het onderzoek wilde meewerken.

De twee nieuwe scholen die het vertrouwen hebben opgezegd, zetten nu ook vraagtekens bij het onderzoek. Ze willen weten wat er precies wordt onderzocht en hoe objectief dat is. 'Gezien de vermeende connectie tussen de onderzoekster en een lid van de Raad van Toezicht, wordt het onderzoek niet als veilig ervaren'.



Over OPOS

Stichting OPOS is opgericht in 2008 en verzorgt openbaar onderwijs in de gemeente Midden-Groningen. Er vallen zeven scholen onder de stichting: De Springplank (Siddeburen), De Meent (Schildwolde), Meerovers (Meerstad), Kinderboom (Slochteren), Ruitenvelder (Froombosch), Oetkomst (Kolham) en Driespan (Harkstede).

Wethouder bezorgd

Onderwijs wethouder Erik Drenth (CDA)is niet blij met de ontwikkelingen binnen OPOS. 'De ontstane onrust is slecht voor de school en slecht voor Stichting OPOS.' Hoewel de gemeente maar beperkte invloed heeft, wil Drenth dat de problemen worden opgelost. 'Als het daarvoor nodig is dat ik ze om tafel zet, wil ik dat doen', zegt Drenth.

De medezeggenschapsraden en leerkrachten van de Ruitenvelder en de Kinderboom willen voor de kerstvakantie een reactie van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht was niet bereikbaar voor commentaar.

Lees ook:

Ouders luiden noodklok over angstcultuur op stuurloze school