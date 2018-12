Brand legde het pand van de roeivereniging in de as (Foto: De Vries Media)

Er schijnt licht aan het einde van de tunnel voor roeivereniging Neptunus in Delfzijl. Mensen en bedrijven maken duizenden euro's over om de vereniging weer toekomst te geven. Op 8 december ging het pand van de vereniging, inclusief de vloot van 35 boten, in vlammen op.

Crowdfunding



'Het is een hele hectische week geweest', zegt Nathalie Folkers. Zij is de voorzitter van Neptunus. 'Er moet natuurlijk heel veel geregeld worden. Wij hebben bijvoorbeeld een crowdfundactie opgezet, dus daar heb je de handen vol aan.'

De crowdfundactie verloopt naar behoren. De grens van 12.000 euro is gepasseerd, maar er is nog veel meer geld nodig. Folkers: 'Wij hopen minimaal 100.000 euro op te halen. Dat klinkt veel, maar als je weet dat één roeiboot gemiddeld 10.000 euro kost, dan is dat niet zo veel.'

Geld inzamelen



Terwijl het geld binnen loopt, is de vereniging zelf al druk bezig met het zetten van de volgende stappen. Van twee roeiverenigingen in de stad Groningen worden boten geleend, met de gemeente Delfzijl wordt gesproken over een nieuw gebouw en zaterdag staat een nieuwe inzamelingsactie gepland.

Folkers: 'Dan staan wij met een rad van fortuin in het centrum van Delfzijl. De winkeliers hebben prijzen beschikbaar gesteld als donatie. Het winkelend publiek kan dan lootjes kopen. Wij hopen dat wij daar een leuk bedrag kunnen ophalen.'

Het bedrijfsleven doet meer duiten in het zakje. Meerdere grote bedrijven in de Eemshaven hebben de vereniging al geld overgemaakt.

Toekomst

Folkers over de toekomst van de vereniging: 'Op korte termijn is het de bedoeling dat er tijdelijke units worden geplaatst naast de plek waar de loods stond. Daarna gaan wij de pijlen richten op een nieuw gebouw. Het gebouw is er niet meer, de vereniging nog wel. Er is absoluut hoop, schouders eronder.'

