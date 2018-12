1988: Veendam kreeg het Oosterparkstadion stil

FC Groningen - FC Emmen. Een voetbalderby waar met hoge verwachtingen naar wordt uitgekeken. Ruim dertig jaar geleden was dat ook het geval. De tegenstander was toen Veendam.

De wedstrijd in het Oosterparkstadion kende een verrassende uitslag. Het werd 3-1 voor het 'kleine' Veendam.

Veel sentimenten

Het was een duel met veel sentimenten. Een groot aantal spelers van Veendam had een verleden bij FC Groningen. Om een paar te noemen: Bert Wiebing, Anne Mulder, Ernst Sollner en Henk Veldmate.

In de jaren tachtig was het zo dat als je bij FC Groningen niet slaagde als voetballer nog altijd bij Veendam aan de bak kon. Of je bouwde je voetballoopbaan af zoals bijvoorbeeld Ron Jans deed.

'Was het maar afgelopen'

Binnen tien minuten stond Veendam, dat voor de tweede keer was gepromoveerd naar de Eredivisie, op een 2-0 voorsprong. Kopballen van Ernst Sollner en Marcel van Buuren waren FC Groningen-keeper Sjaak Storm te machtig.

Veendam linksback Anne Mulder beschrijft het gevoel dat heerste bij de spelers van Veendam. 'Was het maar afgelopen dachten we op dat moment. We wilden er namelijk graag in blijven. Iedereen deed er nog een schepje bovenop.' vertelt de verdediger ruim dertig jaar later.

Stadion werd stil

'Het stadion werd stiller en stiller. Het Groningen-publiek was zwaar teleurgesteld.' zegt keeper Johan Tukker. De eerste twee doelpunten van Veendam ziet hij vanaf de bank. 'Na een kwartier maakte Storm het gebaar dat ie gewisseld wilde worden.'

'Hij was misselijk. Toen ik het veld in kwam voelde ik meteen dat de spelers van Veendam iets extra's hadden.' beschrijft Tukker.

Verbaasd

Doelpuntenmaker Sollner weet zich het ook nog goed te herinneren. Het was volgens mij een corner van Ronald Steenge of Jans. Ik was verbaasd dat ik zo vrij stond in het doelgebied en de bal heel gemakkelijk kon inkoppen. Niet veel later gaf Storm inderdaad aan dat ie gewisseld wilde worden. Hij was niet lekker.'

De centrale verdediger speelde zowel bij FC Groningen, FC Emmen als Veendam. 'Bij FC Groningen speelde ik in het zogenaamde C-elftal. Ik heb nog wel een paar keer in het eerste gespeeld, maar uiteindelijk ben ik via Emmen bij Veendam terecht gekomen.'

'Natuurlijk gingen we tegen FC Groningen anders het veld in, maar de verstandhouding was goed hoor. Alle jongens woonden in de regio Groningen, dus we kenden elkaar goed. Er was geen frustratie bij ons dat we bij Veendam speelden.'

Elftal van FC Groningen

In het elftal van FC Groningen stonden onder andere Claus Boekweg, Jan van Dijk, Jos Roossien en Hennie Meijer. Het was de periode waarin FC Groningen in Europees verband voor de tweede keer Atletico Madrid uitschakelde.

Thuis scoorde Eric Groeleken het enige doelpunt tegen de Spanjaarden. Hij was in de derby tegen Veendam ook trefzeker. Vlak voor rust scoorde hij 2-1.

Niet van slag

Maar Veendam raakte niet van slag. Invaller Rene van Tilburg maakte er na een uur spelen 3-1 van. Verdediger Bert Wiebing: 'Het liep heel lekker bij ons. Ik kan mij herinneren dat we achterin amper in de problemen zijn geweest. Hennie Meijer was mijn directe tegenstander. Dat je zo iemand weet uit te schakelen is natuurlijk lekker. Je wilde wat laten zien hè tegen je oude club.'

Wiebing woont in Emmen en is trainer van vierdeklasser SCN. Hij woont dichtbij stadion De Oude Meerdijk. 'Maar ik heb minder met Emmen dan met Groningen. Ik verwacht ook dat Groningen zondag wint. Ze hebben een betere ploeg.'

Dat vindt ook Anne Mulder. 'Groningen wint. Niet alleen omdat ik Groningen nog altijd een warm hart toedraag, maar ook omdat ze een betere ploeg hebben.'

Waarschuwing

Ook Johan Tukker verwacht dat Groningen wint, maar hij komt wel met een waarschuwing: 'Het blijft oppassen voor Groningen want Dick Lukkien is een tactisch sluwe trainer. Het wordt niet gemakkelijk. Ik zeg een kleine overwinning voor FC Groningen.

Sollner vindt Groningen favoriet in de eerste derby in de Eredivisie tegen Emmen. 'Ze zijn aan hun stand verplicht om te winnen. Maar het wordt 1-1 omdat Emmen in uitwedstrijden indruk heeft gemaakt op mij.'

Seizoen 1988-1989

Groningen eindigde in het seizoen 1988-1989 als zesde in de Eredivisie, bereikte de bekerfinale tegen PSV (4-1 verlies) en drong door tot de derde ronde van het UEFA-Cup toernooi waarin het door VfB Stuttgart werd uitgeschakeld.

Veendam behaalde dat seizoen acht overwinningen en speelde ook acht keer gelijk. De ploeg werd laatste in de Eredivisie en degradeerde. De club slaagde er daarna nooit meer in om terug te keren op het hoogste niveau.