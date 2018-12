Elke dag rijdt de 81-jarige Arnold Sebastiaan op zijn scootmobiel heen en weer in Appingedam. De hele buurt kent hem en weet dat hij dag in dag uit zijn vrouw bezoekt in Zorgcentrum Damsterheerd. Ze kunnen niet meer bij elkaar wonen.

Ook op zaterdagochtend is hij weer op pad en het team van Expeditie Grunnen treft hem op straat. Presentator Ronald Niemeijer vraagt hem naar zijn vrouw. 'Ze is sinds twee jaar dement,' vertelt hij. 'Ik bezoek haar elke dag en rijd heen en weer tussen de Westersingel en Damsterheerd.

Herkennen

'Afgelopen 3 december zijn we 59 jaar getrouwd', gaat hij verder. 'Ze herkent me niet meer. Maar als ik er ben is het altijd goed. Ze zegt dan: "Ik ben blij dat je komt, maar we blijven samen hè?" Dat vind ik mooi.'

Tot de dood ons scheidt

'We hebben drie kinderen, zeven kleinkinderen en twee achterkleinkinderen samen. Een groot gezin. Ik ben blij dat ik haar nog elke dag zie. We hebben een keer beloofd: tot de dood on scheidt, en dat blijft zo!'