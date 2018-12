Al twee maanden lang staat het huis van de familie Wester uit Appingedam in de stutten. De angst om boven te slapen is met de dag groter geworden. Na jaren van stress door aardbevingsschade hebben ze nu eindelijk een huurwoning toegewezen gekregen.

Gevel

Het busje van het tv-programma Expeditie Grunnen rijdt langs de woning in Appingedam. Johan Wester staat naast zijn huis als presentator Ronald Niemeijer vol verbazing naar de versterkingsconstructie kijkt.

'Drie maanden geleden zijn we erachter gekomen dat de gevel 4,5 centimeter uit het lood is', vertelt Johan aan Ronald. 'Ik zag de hele voorkant in golfslag bewegen.'

Niet veilig in eigen huis

'Inmiddels is de gevel 9 centimeter uit het lood', vertelt hij verslagen. 'We hebben een luchtbed in de woonkamer gelegd. We durven niet meer boven te slapen. We voelen ons niet meer veilig in ons eigen huis.'

Huurhuis

Sinds deze week heeft de familie Wester de sleutel van hun huurhuis gekregen. 'Het huurhuis hebben we toegewezen gekregen en het huis wordt als het goed is door de NAM opgekocht. Na zoveel jaren stress is het straks echt klaar.'

Nieuwe start

De opluchting is bij meneer Wester duidelijk te zien. Hij glimlacht. 'We beginnen straks aan een nieuw jaar, een nieuwe start in een nieuw huis.'