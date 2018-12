Postbode met kerstmuts op: 'Ik breng wat vrolijkheid in de wijk'

Als je in Appingedam een postbode met een kerstmuts op ziet, dan is dat waarschijnlijk Gezina Buitendam. Het team van het tv-programma Expeditie Grunnen treft haar tijdens haar route. Presentator Ronald Niemeijer is wel erg nieuwsgierig naar de vrouw.

Aardbevingsellende

'Je moet toch wat vrolijkheid brengen in deze wijk in Appingedam', zegt Gezina. 'Je ziet hier zoveel aardbevingsellende. Als postbode loop je over stijgers en langs woningen met stutten. Echt vreselijk.'

Droomhuis

'Mijn eigen huis in Opwierde is ook flink beschadigd. Het heeft lang geduurd, maar het goede nieuws is dat we eindelijk een nieuw huis hebben. Ons droomhuis.'

Kerstmuts

'Wat ben jij een mooi positief mens,' zegt Ronald tegen haar. 'Ja, je moet wel,' antwoordt ze. 'Helemaal met deze dagen. Daarom doe ik de kerstmuts op. En bovendien is het ook lekker warm in deze kou!'