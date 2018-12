Oude bekende na dertien jaar terug in Stad: 'Dit is wel een momentje'

Hoofdstation Groningen begroette zaterdagmiddag een oude bekende. De 'Hondekop' was weer even terug van weggeweest. De trein, bekend vanwege de kenmerkende neus, was dertien jaar geleden voor het laatst in Stad.

De elektrische trein is vooral bekend uit de periode tussen 1956 tot 1962, toen het vervoersmiddel beeldbepalend was op de Nederlandse spoorlijnen. Stichting Hondekop zet zich ervoor in dat de kenmerkende treinen in goede staat blijven én nog te bewonderen zijn op het spoor.

Oliebollenrit

De Oliebollenrit is zo'n moment waarop de 'Hondekop' zich weer even laat zien en bij veel liefhebbers herinneringen van vroeger naar boven haalt. Om 09:30 startte de trein op Utrecht Centraal, waar de trein om 18:30 uur ook weer terugkeerde. Tijdens de rit was Groningen één van de zes andere stations.

Hielke Buma uit Baflo staat op het perron. Hij zag al een poosje reikhalzend uit naar de komst van de trein. 'Dit is wel een momentje hoor, het is echt een uniek treinstel. Ik ben vanaf kinds af aan al liefhebber', verklapt hij.

Het liefst was hij zelf met de trein meegereisd vanaf Utrecht. 'Maar ik vind het treinkaartje net even te duur.'

Imposant

Bestuurslid Paul van der Lugt glundert duidelijk als hij over de trein vertelt. 'Hij is groot, hij is zwaar en hij is imposant. Er komt ook echt iets binnen als deze trein een station binnen rijdt. Het is tweehonderd ton aan pure, Nederlandse, brute kracht.'

Het opmerkelijke aan de trein is dat er geen elektronica aan te pas komt. Van der Lugt: 'Iedereen met een beetje technische kennis en een schroevendraaier kan deze trein dan ook repareren als-ie een keer kapot is', besluit hij lachend.

