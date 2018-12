Expeditie Grunnen knuffelt met koeien

35 vrouwen komen samen in Zuidwolde voor een workshop 'Koe-knuffelen'. Presentator Ronald Niemeijer probeert het ook. Hij komt helemaal tot rust, totdat de koe besluit op te staan.

Waarom staan er in Overschild allemaal fietsjes aan de kant van de weg? Klaasje Pen heeft er iets mee te maken. 'Ik wil dat de automobilisten een glimlach op hun gezicht krijgen als ze erlangs rijden.'

Ook in Expeditie Grunnen:

- 'Tot de dood ons scheidt'

- 'We durven niet meer boven te slapen'

- Postbode met kerstmuts op: 'Ik breng wat vrolijkheid in de wijk'

- Versieren voor prinsenwisseling van carnavalsvereniging in Appingedam

- Kerstpraatjes in Appingedam

- Vogels tellen bij het Schildmeer

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Kijk hieronder eerdere afleveringen van Expeditie Grunnen terug:



Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!