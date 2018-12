Van Dekken PvdA-lijsttrekker Provinciale Staten: 'Eensgezindheid cruciaal'

Voormalig Kamerlid Tjeerd van Dekken is de nieuwe lijsttrekker van de PvdA bij de verkiezingen voor Provinciale Staten, op 20 maart volgend jaar.

De Marumer, die van 2010 tot 2017 al lid van de Tweede Kamer was, stond bovenaan de kandidatenlijst die het gewestelijk bestuur van de partij had samengesteld. Zaterdagmiddag werd definitief bekend dat het lijsttrekkerschap naar Van Dekken gaat.

'Opkomen voor belangen Groningers'

'Ik ben heel blij en vereerd dat het gewest Groningen unaniem voor mij heeft gekozen', reageert hij op zijn benoeming. 'Mijn meerwaarde? Ik denk dat ik een verbindend type ben en als authentieke Groninger kom ik graag op voor belangen van mijn provinciegenoten.'

Als verbinder hoopt de kersverse PvdA-lijsttrekker een goede schakel te worden tussen Den Haag en Groningen. 'Zeker gezien het bevingsdossier', stelt Van Dekken. 'Iedereen heeft kunnen zien hoe het uit de hand kan lopen als de onzekerheid voor getroffen mensen juist groter wordt in plaats van het tegenovergestelde. Ik wil bijdragen aan een gemeenschappelijke vuist richting Den Haag,'

Cliché?

Van Dekken is zich ervan bewust dat die uitspraak als cliché kan worden opgevat, maar daar wil hij in de praktijk niets van weten. 'Opkomen voor de belangen van Groningers komt uit de grond van mijn hart', pareert hij.

'In de Tweede Kamer heb ik ook al veel bemoeienis met het bevingsdossier gehad. Mede daardoor weet ik hoe belangrijk het is om het belang van de bevolking voorop te stellen', gaat Van Dekken verder.

Hij denkt daarnaast breder dan alleen het belang van de PvdA. 'We moeten dit uiteindelijk doen met álle politieke partijen. Mijn verantwoordelijkheid is zwaar en die neem ik graag op me. Maar vooral nu is eensgezindheid cruciaal.'

Zetelwinst

Met Van Dekken als lijsttrekker hoopt de PvdA bij de komende statenverkiezingen op een winst van twee zetels. Dat liet gewestelijk voorzitter Bert Dieters eerder al weten. bij de vorige statenverkiezingen in 2015 leed de PvdA nog een aanzienlijk verlies.

