Productie ligt stil na brand Avebe Foxhol

Aardappelzetmeelconcern Avebe heeft de productie van de fabriek in Foxhol tijdelijk stilgelegd. De maatregel werd genomen naar aanleiding van de uitslaande brand die vrijdagavond plaatsvond.

'Op dit moment testen we alle processen', laat woordvoerder Marieke Kanon van Avebe weten. 'We willen zeker weten dat alles veilig werkt, voordat we de productielocatie weer in gebruik nemen.'

De brand brak vrijdag uit in een kleine overkapte opslagruimte. Daar lagen onder meer lege opslagvaten en houtpallets opgeslagen. 'Over de oorzaak van de brand en de omvang van de schade kunnen we op dit moment nog niets zeggen', aldus Kanon.

Iedereen veilig

Op het moment van de brand waren er dertig mensen aan het werk. 'Maar niet in de gebouwen rondom de opslagruimte. Iedereen is veilig en we hebben de fabriek gisteravond direct stilgelegd', legt Kanon uit.

'We hopen de fabriek in Foxhol zo spoedig mogelijk dit weekend weer op te kunnen starten', besluit ze.

Lees ook:

- 'Zeer grote brand' bij Avebe is onder controle; geen slachtoffers