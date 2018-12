Ntab komt net tekort voor podium op 500 meter

Ntab werd vijfde op de 500 meter bij de World Cup-wedstrijden in Heerenveen. (Foto: Orange Pictures/Sietse de Boer)

Dai Dai Ntab is vijfde geworden op de 500 meter bij de World Cup-wedstrijden in Heerenveen. De sprinter uit Groningen noteerde op het ijs van Thialf een tijd van 34.69.

Hij was de beste Nederlander op de kortste sprintafstand. De Rus Pavel Koelizjnikov won in 34.49. Hij gaat ook aan de leiding in de tussenstand van de wereldbeker.

Dertiende

Ntab staat na zeven wedstrijden op de 500 meter dertiende. Hij komt zondag nog in actie op de 1000 meter.

Chris Huizinga eindigde op de tiende plaats bij de Mass Start. In het wereldbekerklassement staat de schaatser uit Garnwerd op de vijfde plaats.

