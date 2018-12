Vijf Groningse gemeenten krijgen subsidie voor gratis wifi

In vijf Groningse gemeenten komen er gratis wifi-punten op openbare plekken. (Foto: FPS/Jos Schuurman)

Vijf gemeenten in onze provincie ontvangen een Europese subsidie van 15.000 euro om een gratis wifi-punt op een openbare plek te creëren. Het gaat om De Marne, Marum, Haren, Veendam en Delfzijl.

In totaal dienden 67 gemeenten een subsidieverzoek voor het zogeheten WiFi4EU-project. 33 van die verzoeken werden toegekend, waaronder die van de vijf Groningse gemeenten. Het wifi-punt moet wel minstens drie jaar in de lucht blijven.

Het is de bedoeling dat het gratis internetsignaal wordt geplaatst in bijvoorbeeld bibliotheken, musea, ziekenhuizen, parken of op pleinen.

Aanvraagronden

Tot 2020 is er 120 miljoen euro te verdelen voor het project. Er volgen nog drie aanvraagronden, waarvan de eerste begin volgend jaar. In totaal maken ongeveer achtduizend gemeenten in de Europese Unie kans op de subsidie.