Buzzer klinkt net op tijd voor Donar

'No basket, no basket' gebaarde de scheidsrechter naar de jurytafel in Rotterdam. De driepunter van Feyenoord Rotterdam viel net te laat door het netje. Donar kwam daardoor met de schrik vrij en won met 79-77.

Het team van coach Erik Braal had het de hele wedstrijd lastig. Het verschil met de Rotterdamse ploeg werd nooit meer dan zeven, acht punten. Pas in het vierde kwart leek Donar de wedstrijd tegen de nummer zes van de Dutch Basketball league naar zich toe te trekken. Maar in de laatste minuten haperde de productie. Jeter, Koenis en Slagter misten vanaf de vrije worp lijn.

Rotterdam bleef vechten voor een resultaat tegen de landskampioen en kwam tot op twee punten verschil. De buzzer klonk uiteindelijk net op tijd in het voordeel van Donar.

Coach Erik Braal was helder in zijn analyse: 'We hebben slecht gespeeld. We moeten veel gretiger zijn en dat begint met meer energie.'

Thomas Koenis was topscorer met 16 punten. Grant Sitton bleef geblesseerd aan de kant. Het is niet duidelijk of hij op korte termijn weer fit is. 'We bekijken het per dag.' zegt Braal.