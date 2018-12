Den Hertog moet passen in de laatste meters

Sjoerd den Hertog is derde geworden bij de zevende wedstrijd van de Marathon Cup. De wedstrijd in Den Haag draaide uit op een massasprint en werd gewonnen door Gary Hekman.

Den Hertog leek op weg naar zijn vierde overwinning van het seizoen. Hij kwam met voorsprong uit de laatste bocht, maar had niet de macht om het af te maken. Naast Hekman werd hij in de laatste meters ook nog gepasseerd door Simon Schouten.

Ronald Kruijer uit Heiligerlee eindigde op de negende plaats. Robert Post uit Groningen kwam in de voorlaatste ronde ten val.

Den Hertog behoudt de leiding in het algemeen klassement. Volgende week rijdt het peloton in Breda. Die wedstrijd geldt als opwarmer voor het Nederlands Kampioenschap op kunstijs op Nieuwjaarsdag in Groningen.