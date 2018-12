Deel dit artikel:













Expeditie Grunnen gaat spoorzoeken Op speurtocht in de sneeuw (Foto: Marthijs Veldthuis/RTV Noord)

Het team van Expeditie Grunnen is zoals elk weekend op pad door onze provincie. Ditmaal is cameraman Ronald Pras druk winterse plaatjes aan het schieten vanuit de Expeditiebus, wanneer presentator Derk Bosscher in een weiland bij Midwolda mensen ziet: 'Kom daar gaan we heen!'

Geschreven door Marthijs Veldthuis

Afspreken bij de mestsilo 'Wat dachten jullie? Lekker op zondagochtend met z'n allen afspreken bij de mestsilo?' Femmy Switters van hondenvereniging HSD uit Delfzijl moet lachen: 'Nee, we gaan met de honden spoorzoeken, dat doen we elke zondag.' Mooi in de sneeuw Derk gaat samen met Femmy en haar hond Nilo het weiland in, er ligt een aardig pak sneeuw. 'Vindt hij dat nou ook mooi, die sneeuw?', vraagt Derk. 'Daar gaan we nu achter komen', antwoordt Femmy. Zoeken met de snuit Nilo heeft zijn neus dicht bij de grond en leidt Femmy door het veld. Ze heeft eerder het parkoers zelf uitgezet en op de route een aantal voorwerpen verstopt. 'Ik wil niet veel zeggen, maar door de sneeuw kan ik het spoor precies zien', merkt Derk op. 'Maar de hond doet het echt op de geur', zegt Femmy. Plat op de buik Opeens gaat Nilo plat op zijn buik liggen. Hij heeft een stukje hout gevonden op de route. Femmy beloont hem met een snoepje. Een paar minuten later laat ze de opbrengst zien van haar en haar hond. In haar hand heeft ze stukjes hout, leer en plastic vast. Expeditie Grunnen Het team van Expeditie Grunnen kwam Femmy en haar vrienden van de hondenvereniging tegen in een weiland in Midwolda. Vanavond zie je het hele gesprek in de uitzending. Vanaf 18:00 uur te zien op RTV Noord.