Warming-up: FC Groningen - FC Emmen

Voorafgaand aan elke wedstrijd van FC Groningen blikt RTV Noord vooruit. Dit keer op de thuiswedstrijd tegen FC Emmen.

FC Groningen heeft nog drie punten nodig om de 'veilige' zeventien punten te bereiken. Vorige week pakte de ploeg van Danny Buijs een puntje in de wedstrijd tegen VVV. Het was van beide ploegen geen beste wedstrijd en trainer Buijs hoopt dat FC Groningen zondagmiddag het niveau oppakt van de weken ervoor.

Voor aanvang van de wedstrijd wordt afscheid genomen van FC Groningen-supporters die het afgelopen jaar zijn overleden. Er wordt een minuut geapplaudisseerd en hun namen zullen voorbij komen op de led-boarding en de grote schermen.

De vorm: FC Groningen

FC Groningen is bezig aan een prima serie. In de laatste vijf wedstrijden werd slechts één keer verloren en dat was in De Kuip tegen Feyenoord. Verder won de FC van Excelsior, Heerenveen, NAC en speelde het dus gelijk tegen VVV.

Wil FC Groningen echt afscheid nemen van de onderste plaatsen dan is een overwinning tegen Emmen noodzakelijk. Als Groningen wint dan is er voor het eerst dit seizoen echt aansluiting met de middenmoot.

De vorm: FC Emmen

Voor veel mensen van FC Emmen is de wedstrijd tegen FC Groningen een bijzondere. Maar liefst elf selectiespelers hebben een verleden bij Groningen. Trainer Dick Lukkien was zes jaar assistent-trainer en keert voor het eerst als hoofdcoach terug in Groningen.

Emmen en Groningen doen dit seizoen niet veel voor elkaar onder. Beide clubs hebben veertien punten, scoorden evenveel, maar Emmen kreeg er net iets meer tegen. Vandaar dat Groningen op doelsaldo een plekje boven Emmen staat.

Waar moeten we op letten?

Mike te Wierik keert terug van een schorsing en zal daarom de plek van Samir Memisevic innemen in de verdediging. Memisevic neemt op zijn beurt weer de plek in van Tom van de Looi op het middenveld en Hrustic is geschorst. Hij wordt vervangen door Cassierra in de punt van de aanval.

Groningen wil het spel maken en is dat eigenlijk ook verplicht. De geruchtenmachine rondom Doan is ook al een aantal weken op volle toeren. Mocht de Japanse spelmaker in de winterstop verkocht worden, dan is het zijn laatste wedstrijd in Groningen. Trainer Buijs gaf zaterdag overigens aan dat hij niet verwacht dat Doan verkocht wordt in de winter.

Historie

FC Groningen en Emmen staan voor de eerste keer tegenover elkaar in een eredivisiewedstrijd. Vijf keer eerder werd er voor een officiële wedstrijd tegen elkaar gespeeld. Groningen won vier keer en Emmen één keer.

Blessures en schorsingen

Pohl (geblesseerd), Hrustic (geschorst).

Opstelling

Padt; Handwerker, Chabot, Te Wierik, Zeefuik; Reis, Memisevic, Warmerdam, Doan; Cassierra en Mahi.

