Lees terug: Twee goals van Pedersen dompelen FC Groningen in rouw: 1-2 Scherpen plukt de bal weg voordat Mahi gevaarlijk kan worden (Foto: Orange Pictures/Jan Westman)

FC Groningen blijft met een enorme kater achter nadat Nicklas Pedersen in de tweede helft zijn oud-ploeg enorm veel pijn doet met twee treffers. Mahi had Groningen nog op voorsprong gezet, maar in de slotfase ging het helemaal mis voor de groen-witten.

Te lang nagenieten van de openingstreffer leverde de gelijkmaker op en opportunistisch spel in de blessuretijd leverde Emmen alsnog de drie punten op toen Pedersen een voorzet van Siekman achter Padt kopte. Lees het wedstrijderverloop, inclusief spectaculaire slotfase, terug via onderstaand liveblog: De opstellingen: FC Groningen: Padt; Zeefuik, Chabot, Te Wierik, Handwerker; Memisevic, Reis; Warmerdam, Doan; Cassierra, Mahi. FC Emmen Scherpen; Gronsveld, Veendorp, Bakker, Siekman, Cavlan; Bijl, Chacón, Bannink, Jansen; Arias. Scheidsrechter: Björn Kuipers

#vgroemm