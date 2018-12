Deel dit artikel:













Rust: Kansen Mahi en Handwerker gestuit door Scherpen; Cavlan schiet op de vuisten van Padt: 0-0 Scherpen plukt de bal weg voordat Mahi gevaarlijk kan worden (Foto: Orange Pictures/Jan Westman)

Een primeur vanmiddag. FC Groningen en FC Emmen staan voor het eerste tegenover elkaar in de eredivisie. De aftrap in een besneeuwd Groningen is om 14.30 uur.

Beide ploegen zijn qua punten en gemaakte doelpunten volledig in balans: allebei veertien punten uit vijftien wedstrijden en zeventien gemaakte doelpunten. De groen-witten kregen iets minder goals tegen, 26 om 33, en daarom staat de formatie van coach Danny Buijs vijftiende en Emmen een plekje lager. Stijgende lijn Groningen heeft duidelijk de stijgende lijn te pakken. Van de laatste vijf wedstrijden werd alleen van Feyenoord verloren en werden Excelsior, Heerenveen en NAC Breda verslagen. Vorige week werd een punt gepakt in Venlo tegen VVV. Het bleef doelpuntloos in Limburg. Knap punt De laatste zege van FC Emmen dateert van 10 november jongstleden toen NAC Breda met 2-0 verslagen werd. Daarna volgden nederlagen tegen Excelsior en Feyenoord, maar er werd ook weer knap een punt gepakt tegen Vitesse (1-1). Liveblog Voor beide ploegen lonkt bij een zege een plek in de middenmoot. Wie komt als winnaar tevoorschijn in de eerste eredivisie clash ooit tussen deze noordelijke rivalen? Volg het duel via onderstaand liveblog: De opstellingen: FC Groningen: Padt; Zeefuik, Chabot, Te Wierik, Handwerker; Memisevic, Reis; Warmerdam, Doan; Cassierra, Mahi. FC Emmen Scherpen; Gronsveld, Veendorp, Bakker, Siekman, Cavlan; Bijl, Chacón, Bannink, Jansen; Arias. Scheidsrechter: Björn Kuipers

#vgroemm