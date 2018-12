Expeditie Grunnen gaat sleetje rijden

Onze provincie wordt wakker met een mooi laagje sneeuw. En wat is er nou mooier dan sleetje rijden op het vers gevallen poeder?

Bij Termunten wordt er door een vier kinderen druk door de sneeuw gegleden. Zelfs onliner Marthijs kruipt even op een slee, als dat maar goed gaat!

[Facebookvideo:www.facebook.com/ExpeditieGrunnen/videos/2049989155223448]

Ook in Expeditie Grunnen

- Spoorzoeken in het weiland

- Koppelvissen in Nieuwwolda

- Van Amsterdam naar Woldendorp[

- Druk aan het strooien op de weg

- Rally rijden in de sneeuw

- Wat doet de FC?

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

