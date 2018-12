Oud-Groningenspits Pedersen velt vonnis over de FC namens Emmen

FC Groningen heeft zondagmiddag een pijnlijke 1-2 nederlaag moeten incasseren tegen FC Emmen. Oud-Groningen speler Nicklas Pedersen was de grote man aan de kant van Emmen door in de slotfase twee keer te scoren.

Zo poetste hij de 1-0 van Mahi weg. Het duel leek lang op 0-0 af te stevenen, maar een spectaculaire slotfase maakte alles anders. Zo gaat Emmen met de punten aan de haal en moest FC Groningen een pijnlijke nederlaag slikken.

Mahi opent de score

De thuisploeg kwam in de 87e minuut nog op prachtige wijze op voorsprong. Een voorzet op maat van invaller Moreira werd steenhard ingekopt door Mahi. Vervolgens was Groningen even te lang in de euforie want meteen vanaf de aftrap werd het gelijk.

Pedersen slaat toe

Een lange haal van achteruit werd doorgekopt door Bakker en Pedersen kon binnen tikken. Vlak daarna werd het nog erger voor de FC want ook de winnende tweede treffer voor Emmen viel nog, diep in blessuretijd.

Kopbal

Uit een vrije trap werd de bal hoog voorgegeven. Siekman leverde de assist en Pedersen haalde met een kopbal bij de tweede paal voor de tweede keer zijn gram. De ultieme revanche voor de Deen die, vooral in zijn laatste seizoen van de drie bij FC Groningen, een ongelukkige tijd kende.

Betere partij

In de eerste helft was FC Groningen de bovenliggende partij, maar Mahi vond Emmen-doelman Kjell Scherpen op zijn weg. Mahi kapte de verdediging van de gasten halverwege de eerste helft goed uit, maar Scherpen gooide zich voor de bal en wist zo het gevaar te bezweren.

Uitblinker Scherpen

De keeper van de gasten blonk na een half uur spelen opnieuw uit toen hij een scherpe vrije trap van Handwerker via de paal uit het doel wist te tikken. Emmen stelde daar een hard schot van Cavlan tegenover die door Padt met zijn vuisten verwerkt werd. Groningen had meer balbezit, Emmen loerde op de counter.

Gezakt

In de tweede helft brachten beide ploegen er weinig van terecht, maar de slotfase zette de hele wedstrijd totaal op zijn kop. Groningen zakt door deze nederlaag naar de zestiende plek in de eredivisie met veertien punten uit zestien duels. Volgende week zaterdag 22 december staat het laatste duel voor de winterstop op het programma. Dan gaan de Groningers in Limburg op bezoek bij Fortuna Sittard.

Lees ook:

- Lees terug: Twee treffers van Pedersen dompelen FC Groningen in rouw: 1-2

- Welk cijfer geef jij aan de FC vs FC Emmen?