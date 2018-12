Buijs: 'Dit is enorm pijnlijk, we missen voetbalslimheid in de slotfase'

Zware teleurstelling bij FC Groningen-coach Danny Buijs. Hij zag zijn ploeg in de laatste minuten tegen Emmen een 1-0 voorsprong uit handen geven. 'In de slotfase worden onze fouten genadeloos afgestraft.'

'Dit komt heel hard aan, is enorm pijnlijk', aldus Buijs na de 1-2 nederlaag van zijn ploeg tegen FC Emmen. 'We missen in de slotfase gewoon voetbalslimheid. We hebben een hele jonge ploeg, dan kan dit gebeuren. Als je dan bij Emmen Anco Jansen ziet, die is door de wol geverfd na tien, twaalf jaar betaald voetbal. Die ervaring missen wij.'

Onnodig

Buijs vond beide tegentreffers onnodig. 'Dat mag echt niet gebeuren. Bij de 1-1 komen we onze afspraken niet na, gaan verkeerde mensen het duel aan en valt de gelijkmaker. Bij de tweede de treffer van hun is er geen communicatie. Dit is dan de prijs die je moet betalen.'

Discussie over wissel

Er was discussie over de eerste wissel van Buijs. Waarom Cassierra niet laten staan en Breij naast hem? 'Cassierra speelde veel te diep, mede daarom ontstonden er gaten op het middenveld. Hij heeft een goede techniek en is snel, maar ik mis het heilige vuur weleens bij hem. Een sprint trekken om verdedigend te helpen. We zijn heel erg met hem bezig want hierin moet hij wel stappen gaan maken,' besluit Buijs.

Amateuristisch verdedigen

Mimoun Mahi zette FC Groningen nog op een 1-0 voorsprong, maar zag dat het binnen de kortste keren alweer 1-1 stond. 'Ik zag dat er bij die goal twee spelers van ons het duel aangaan, heel knullig. Heel amateuristisch verdedigen want de afspraak is altijd één speler in het duel en de andere erachter om het op te kunnen vangen.'



Nederlaag komt hard aan

Het lek leek boven, maar deze nederlaag komt hard aan. 'De positiviteit van de laatste weken is nu niet meteen verdwenen. We moeten de koppen gewoon bij elkaar houden en nu goed afsluiten tegen Fortuna.' Mahi wou overigens niet op zijn eigen positie ingaan, zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af.

Stevig balen

FC Groningen-aanvoerder Mike te Wierik baalde stevig van de nederlaag tegen Emmen (1-2). 'Als je het zo kinderlijk weggeeft dat is dramatisch', analyseert te Wierik. 'We staan bij die 1-1 niet op te letten. We komen onze afspraken niet na en dan ligt die bal in het mandje.'



Buitenspel opheffen

'Ik bepaal de lijn achterin, als er dan al een paar jongens eerder gaan en daarmee buitenspel opheffen dan ben je geslacht. Dat mag niet gebeuren. Ik vind nog steeds dat Groningen niet van dit Emmen mag verliezen.'

