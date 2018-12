Lukkien: 'Na de pauze waren wij beter dan Groningen'

Emmen-trainer Dick Lukkien beschreef de overwinning van zijn ploeg als een droomscenario. 'Helemaal omdat invaller Nicklas Pedersen ook onze treffers maakt', aldus een dolgelukkige Lukkien. 'Dan komt er een euforisch gevoel over je heen.'

Lukkien, zes jaar assistent-trainer bij FC Groningen, ging ook nog even in op het moment voorafgaand aan de wedstrijd toen overleden supporters herdacht werden. Zijn gedachten waren toen bij zijn vader die in mei op 74-jarige leeftijd overleed. 'Die minuut was heel emotioneel, in mijn gedachten was ik bij hem. Hij was apetrots geweest op mij. Dat gevoel heb ik nu bij mijn spelers ook', besluit Lukkien.

Pedersen beslissend

Nicklas Pedersen was beslissend in de wedstrijd tegen FC Groningen voor Emmen. De Deen stond in het verleden drie seizoenen onder contract bij de groen-witten. Hij scoorde in de slotfase twee keer en bezorgde daarmee de Drenten drie punten.

Mooie dag

'Dit was een mooie dag', vertelt Pedersen. 'Ik had het me zo ongeveer voorgesteld toen ik op de bank zat. Ik ben blij dat ik iets terug kan geven aan de ploeg, aan de fans. Natuurlijk is het speciaal dat ik hier twee keer scoor, omdat ik hier drie jaar gespeeld heb, maar in een andere wedstrijd was ik ook blij geweest met twee treffers.'

