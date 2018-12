GHHC start zaalcompetitie met dubbele nederlaag

De hockeysters van GHHC zijn het zaalseizoen in de hoofdklasse slecht begonnen. In Amsterdam gingen zondagmiddag de eerste twee duels verloren voor de ploeg van coach Julian Steen.

Eerst was Laren met 3-0 te sterk voor de Groningers en in het tweede duel moesten de oranjehemden hun meerdere erkennen in Oranje Rood. Deze wedstrijd ging met 5-1 verloren.

Enige doelpunt

In dit duel kon de ploeg uit Haren tot de rust goed meekomen, maar na de pauze schakelde Oranje Rood een tandje bij en was het verzet van GHHC gebroken. Het enige Groningse doelpunt werd gemaakt door Jorien Werumeus Buning.

Lijfsbehoud

Vorig seizoen wist GHHC op het laatste moment lijfsbehoud te bewerkstelligen in de zaalhockey hoofdklasse.

