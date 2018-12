Gedeputeerde Brouns: 'TopDutch is een merk dat staat'

'In het beste team is wel eens onenigheid, maar het gaat mij en mijn collega-gedeputeerden om de inhoud.' Dat zei Patrick Brouns zondag tijdens de lancering van de nieuwe campagne van het noordelijke promotie-initiatief TopDutch.

'A good place to be great'. Dat is de slogan voor de nieuwe campagne van TopDutch over groene chemie. De slogan werd zondag gepresenteerd tijdens een bijeenkomst over de toekomst van de chemische industrie in Noord-Nederland. 'Met de campagne van TopDutch hebben we iets in handen om ons internationaal te presenteren', aldus Brouns.

Ontstaande onrust

Met z'n uitspraken reageert de gedeputeerde op de onrust die is ontstaan rond TopDutch. Onlangs stapte TopDutch-initiatiefnemer Stef van der Ziel uit onvrede op. 'Afspraken werden keer op keer geschonden. Het vertrouwen is daarmee definitief weg', aldus Van der Ziel in een interview in de Volkskrant.

Op het matje

Begin oktober riep Brouns de ondernemers achter TopDutch nog op het matje. Om ze te vertellen dat de resultaten belangrijker zijn dan ego's. Maar zijn woorden waren kennelijk tegen dovemans oren gericht.

Nu, twee maanden later staat de samenwerking met TopDutch geen moment ter discussie. 'TopDutch is een merk dat staat. We hebben gemonitord wat de eerste campagnes hebben gedaan, en dat was wereldwijd een succes.'

Tesla

TopDutch kreeg bekendheid met de campagne om Tesla naar Noord-Nederland te halen. Dec campagne, met het kekke groene brilletje, zette het Noorden landelijke en internationaal op de kaart.

Patrick Brouns: 'De campagnes van TopDutch stralen zelfverzekerdheid uit. En dat mogen we best doen, zelfvertrouwen uitstralen. Want we hebben hier namelijk een regio die al heel veel doet op het gebied van bijvoorbeeld groene chemie. En dat laten we met deze nieuwe campagne zien. Aan Nederland, maar vooral aan de rest van de wereld.'

Mag wat kosten

En dat mag wat kosten. De drie noordelijke provincies hebben ruim 1,3 miljoen euro in TopDutch gestoken. Daarvan is inmiddels een sloridige 6 ton uitgegeven. Ondanks dat het rommelt binnen het 'campagneteam' en critici zo hun bedenkingen hebben bij het effect van de campagnes, blijft gedeputeerde Brouns positief. 'Het geld wordt zeker goed besteed.'

Andere campagnes

Behalve de campagne van TopDutch is er ook geïnvesteerd in een website voor Chemport Europe, een samenwerkingsverband tussen politiek en bedrijfsleven om de groei van groene chemie in Noord-Nederland te stimuleren.

'Op die manier kunnen we de discussie over groene chemie wereldwijd beïnvloeden', zegt Brouns. 'We kunnen straks zien wie de website heeft bezocht, maar bijvoorbeeld ook hoe vaak en hoe lang. Dat geeft onze partners de mogelijkheid om mensen heel gericht te benaderen met informatie.'

Lees ook:

- Wat heeft TopDutch ons opgeleverd?