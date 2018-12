De Leeuw: 'Pijnlijk voor FC Groningen, leuk voor Emmen en Dick Lukkien'

Voormalig FC Groningen-speler Michael de Leeuw zat zondagmiddag als toeschouwer op de hoofdtribune tijdens het duel tussen FC Groningen en FC Emmen. 'Ik heb nog altijd een groen-wit hart dus de einstand van 1-2 is teleurstellend.'

'Als je zo vlak voor tijd op voorsprong komt en het dan nog weggeeft..dat doet heel veel pijn. Een gelijkspel vond ik de meest terechte uitslag, maar Emmen gaat er toch nog met de punten vandoor. Bij Emmen ken ik ook veel jongens waarmee ik heb samengespeeld en Dick Lukkien natuurlijk als trainer. Hem gun ik dit succes wel.'

Winnende treffer

De Brabander had gezien dat er veel mensen op de hoofdtribune opsprongen toen FC Emmen de winnende treffer maakte. 'Er zaten inderdaad wel veel Emmen-supporters op de tribune volgens mij. Het is natuurlijk een mooi succes voor hen.'

Contract afgelopen

Het contract van De Leeuw bij zijn Amerikaanse werkgever Chicago Fire is inmiddels afgelopen. De aanvallende middenvelder is nog wel met deze club in gesprek over verlenging van zijn verbintenis. 'Op dit moment ben ik nog in onderhandeling, maar ik ga er vanuit dat dit niet doorgaat.'

Beschikbaar

Als dit scenario waarheid wordt is De Leeuw dus weer beschikbaar. 'Dat klopt, ik ben wel verder aan het kijken.' Op de vraag of hij zich bij één van de twee ploegen die hij zondag aan het werk zag in actie ziet komen hield De Leeuw zich op de vlakte.

Geen concrete aanbieding

'Allebei de ploegen hebben een hele sterke selectie. Na de winterstop kan ik bij een andere club terecht komen. Welke dat is, daar heb ik nu nog geen concreet zicht op', besluit De Leeuw.

