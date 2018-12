'Laat de mensen in Ten Boer doen wat ze nu doen'

Burgemeester Frank de Vries van Ten Boer is bezig aan zijn laatste twee weken als eerste burger. 'Ik moet nog vier keer met de bus naar Ten Boer en dan is het klaar.'

Per 1 januari gaat Ten Boer samen met de gemeenten Haren en Groningen. Voor De Vries een afsluiting 'met weemoed'. 'Er komt een einde aan 220 jaar gemeente.'

Belangrijk

Liefst vijftien maanden was De Vries burgervader van Ten Boer.

'Iedereen weet wie de burgemeester is. Dat vind ik heel bijzonder om mee te maken. Niet omdat het om mezelf gaat, maar omdat het kennelijk belangrijk is om zo iemand te hebben in een gemeenschap.'



Het domste wat de nieuwe gemeente kan doen, is als een olifant door de porseleinkast heen denderen Frank de Vries - Burgemeester Ten Boer

'Afblijven'

Voor de nieuwe fusiegemeente heeft hij nog wel een tip. 'Het domste wat de nieuwe gemeente kan doen, is als een olifant door de porseleinkast heen denderen. Niet doen, afblijven. Laat de mensen doen wat ze nu doen en steun ze een beetje als het fout gaat.'

Onder de kerstboom

De Vries zwaait over twee weken af als burgemeester. Zijn werk al kwartiermaker voor het Nationaal Programma Groningen loopt nog tot maart. Wat hem daarna wacht? Daar wil hij nog even over nadenken.

'Dat kun je onder de kerstboom, die ik overigens niet heb, rustig doen.'

