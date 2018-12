'De confetti zat nog in de haren van de FC-verdedigers'

Van euforie naar verdriet in zes minuten tijd. FC Groningen kwam op voorsprong, maar bleef uiteindelijk met lege handen achter tegen FC Emmen. 'Dit mag je niet overkomen', zegt analist en trainer Joop Gall.

Mimoun Mahi leek matchwinner te worden met zijn rake kopbal in de 87ste minuut. Vanaf de aftrap ging het echter mis. Amper een minuut later schoot oud-FC'er Nicklas Pedersen raak. Diep in blessuretijd herhaalde hij dit kunstje, deze keer met het hoofd: 1-2.

'Mes dwars in de bek'

'Om met Mario Been te spreken: de confetti zat nog in de haren van de verdedigers van de FC', aldus Gall, die wel een tactiek heeft voor het vasthouden een voorsprong. 'Het is dan gewoon het mes dwars in de bek.'

Je ziet dat Bakker mee naar voren gaat, dus er verandert tactisch heel veel Azing Griever - Analist

'Ik heb het idee dat de technische staf ook nog aan het juichen was', zegt oud-doelman en analist Azing Griever. 'Je ziet dat Bakker (FC Emmen) mee naar voren gaat, dus er verandert tactisch ineens heel veel. Het is een kwestie van een seintje geven aan je verdedigers.'

'Bij FC Emmen treedt meteen plan b in werking', kijkt verslaggever Stefan Bleeker terug op de snelle Drentse reactie na de 1-0 van Mahi. 'Ik vind het mooi dat Bakker, een oud-Groninger, meteen zoiets heeft van: ik ga het doen.'

Het is schrijnend om te zien wat daar de tweede helft gebeurde Joop Gall - Analist

De FC-kenners zagen ook dat het in de 86 minuten voor de openingstreffer 'nait best' was. 'Het is schrijnend om te zien wat daar de tweede helft gebeurde', zegt Gall. Volgens Griever waren de 'eerste tachtig minuten van geen niveau'.

'Fortuna is geen misselijke ploeg'

De FC behaalde in de laatste drie duels vier punten tegen respectievelijk NAC, VVV en FC Emmen. De missie voor laatste wedstrjd voor de winterstop, komend weekend op bezoek bij Fortuna Sittard, is volgens Gall helder.

'Je moet gewoon drie punten pakken. Hoe maakt geen sodemieter uit. Dan maar lelijk. Linksom, rechtsom, lelijk: schijt eraan. Fortuna is geen misselijke ploeg. Die barsten van het zelfvertrouwen. Misschien willen zij nog wel even een genadeklapje uitdelen.'

Gall voorspelt een doelpuntloos duel. Griever mikt eveneens op een gelijkspel: 1-1. Bleeker ziet het minder rooskleurig in. '1-0' zegt hij.

Lees ook:

- Oud-Groningenspits Pedersen velt vonnis over de FC namens Emmen