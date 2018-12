Jeugdbeelden van scorende Robben in Bedumer opheffingsfilm

In een film over de opheffing van de gemeente Bedum, duiken unieke beelden op van een piepjonge Arjen Robben, ook toen al trefzeker. De film is gemaakt door de videoclub in Bedum.

In ruim veertig minuten is te zien hoe inwoners het laatste jaar van de gemeente beleven.



Heel karwei

Ook wordt de geschiedenis verteld en komen prominente Bedumers aan het woord. Een voice-over, animaties, videobeelden, interviews en vele uren montage. De vijftien leden van de videoclub hebben er behoorlijk wat energie ingestoken. De film, die in opdracht van de gemeente Bedum wordt gemaakt. is bijna af.

Script

'Ik heb er nu ongeveer 300 uren aan gewerkt', vertelt Jan Tuin. Hij monteert de film. 'We hebben voor het eerst gewerkt met een script. Daarin zat een duidelijke verhaallijn. Aan de hand daarvan zijn we gaan filmen en dat werkte erg goed'.

De videoclub maakt voornamelijk vakantievideo's en worden soms voor klussen ingehuurd, zoals het filmen van een uitvaart. Een grote productie als de herindelingfilms hebben de leden nog niet gemaakt. 'We hebben hier dan ook veel van geleerd en zijn er trots op', zegt Tuin.

Unieke beelden Robben

Ook profvoetballer Arjen Robben is gevraagd voor de film. 'Hij is onlosmakelijk verbonden met Bedum. We hebben hem geïnterviewd. Niet over voetbal maar puur over het dorp en wat dat voor hem betekent heeft', vertelt Tuin. Ook zit er een 'uniek fragment' van hem in de film. Daarin is te zien hoe een jonge Arjen Robben voor zijn oude club, v.v. Bedum, scoort.

Beelden van een jonge Arjen Robben



Op hakken rennende burgemeester

De leden van de videoclub hebben verder het afgelopen jaar vastgelegd met de videocamera. Veel activiteiten in de gemeente stonden namelijk in het teken van de opheffing. Na 210 jaren houdt de gemeente op te bestaan en gaat fuseren met De Marne, Winsum en Eemsmond. Dan ontstaat de gemeente Het Hogeland.

Ook zitten er interviews met Bedumers in de film en is burgemeester Erica van Lente te zien die in korte tijd een burgermoeder voor de inwoners is geworden. Ze was bij veel activiteiten aanwezig waaronder de stiletto run. Deze beelden zijn ook te zien in de film.

Monnikenwerk

In de film is ook de geschiedenis van Bedum te zien. Delen hiervan zijn nagespeeld.

'In het script heb ik geschreven dat twee silhouetten van monniken door het beeld lopen bij een opgaande zon. Dus de heren moesten vroeg hun nest uit. Om 6 uur is het nagespeeld en uiteindelijk is er 10 seconden van in de film te zien', grapt scriptschrijver en regisseur Dick de Roos. 'Het fragment is heel mooi geworden. Alle leden van de videoclub hebben met plezier aan de film gewerkt'.

Het fragment met de monniken



Donderdag gaat de videoproductie 'Bedum vóór de herindeling' in première. Dat gebeurt in het Trefcentrum Bedum waar iedereen vanaf 20.00 uur welkom is. De toegang is gratis.

De promo