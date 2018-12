Deel dit artikel:













Woningbrand in portiekflat Stad is geblust (update) De brand woedt in een appartement (Foto: Patrick Wind/112 Groningen) Door het raam zijn de vlammen zichtbaar (Foto: Patrick Wind/112 Groningen)

De brand in een appartement op de bovenste verdieping van een portiekflat aan de Bosboom-Toussaintstraat in Groningen is onder controle.

Het vuur ontstond maandagochtend tegen tienen. Sanne Wolf woont schuin onder het appartement waar de brand uitbrak. Zij werd wakker, omdat een buurman op alle deuren bonsde om omwonenden te waarschuwen. 'Ik doe de deur open en zie de bovenbuurman amper', vertelt Wolf. 'Hij kwam kuchend en proestend naar beneden.' Volgens haar is de bewoner voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. Wolf ontfermde zich over haar onderburen. Ook waarschuwde ze bewoners van naastgelegen portieken. Wat haar nu rest is wachten tot ze terug mag naar haar appartement. 'Als het allleen maar rook is, ben ik al blij.'