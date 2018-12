Deel dit artikel:













Formateur Gijsbertsen begint aan zijn puzzel: 'We moeten keuzes maken' Formateur Mattias Gijsbertsen onderhandelt met vier partijen (Foto: Gemeente Groningen)

Het nieuwe college van de gemeente Groningen wil een groenere en socialere weg inslaan, maar moet daarbij wel goed op de portemonnee letten. Want hoewel de economie de wind in de rug heeft, is dat niet terug te zien in de begroting van de gemeente.

'Dat wordt dus nog een hele puzzel', voorspelt formateur Mattias Gijsbertsen. Gijsbertsen begint vandaag aan zijn klus om het eerste college van de fusiegemeente Groningen te smeden. Naast zijn eigen partij GroenLinks zitten D66, PvdA en de ChristenUnie aan de onderhandelingstafel. 'De vier partijen gaan voor een nieuw college dat een groene en sociale beweging inzet, maar wel onder moeilijke financiële omstandigheden.'

We willen niet dat de stad en dorpen tot stilstand komen Mattias Gijsbertsen - Formateur Weinig middelen Dat de gemeente financieel weinig armslag heeft, komt volgens Gijsbertsen door de invloed van het Rijk op de begroting. 'Zeker grote gemeenten zien dat middelen voor jeugdzorg, wmo en uitkeringsgelden gewoon niet genoeg om zijn om de kosten te dekken. Daardoor kun je ook geen investeringen doen. Maar we willen niet dat de stad en dorpen tot stilstand komen.' Harde keuzes Juist doordat het economisch goed gaat, zijn er op tal van vlakken investeringen nodig. Voor de begroting van 2019 betekent dat harde keuzes maken. 'We hebben een tekort op jeudgzorg, willen graag investeren in zaken als mobiliteit en woningbouw en hebben een opgave als het gaat om dorpsvernieuwing en energietransitie. Dat kan allemaal niet zomaar stil komen te liggen. Enige haast De onderhandelingen zullen al snel een maand duren, voorspelt Gijsbertsen. Een harde deadline voor de vorming van een nieuw college stelt hij zichzelf niet, maar enige haast is wel geboden. 'We hebben slechts een korte collegeperiode, moeten nog een begroting voor 2019 maken en hebben natuurlijk te maken met de herindeling. Er moet snel een nieuw bestuur komen voor alle dorpen en de stad.' Lees ook: - 'We moeten het zeker nog even hebben over de verdeling van het aantal wethouders'

