Restaurant Herberg onder de Linden in Aduard behoudt zijn Michelinster. Dat is gebleken bij de jaarlijkse uitreiking van de Michelinsterren in Amsterdam.

Herberg onder de Linden is sinds 2016 het enige restaurant in onze provincie met de felbegeerde erkenning van Michelin.

Zesde jaar

Chefkok Steven Klein Nijenhuis en zijn vrouw Tanja hebben voor het zesde jaar op rij een ster, eerst voor hun restaurant In de Molen in Onderdendam, en sinds drie jaar voor hun restaurant in Aduard.

Dun

Tanja Klein Nijenhuis is tevreden met het behoud van de ster. Maar: 'Het zou wel mooi zijn als er in onze provincie weer eens een Michelinster bij zou komen. Want het wordt zo langzamerhand wel erg dun in Groningen.'

En een tweede ster voor henzelf? 'Die slaan we zeker niet af. We werken er naar toe. Het loopt steeds beter hier, we zijn constant aan het vernieuwen. Maar alles op zijn tijd', besluit Klein Nijenhuis.