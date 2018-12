Onderwegens: in het kerstpaleis van Teunis en Roelie

Als je in Muntendam een waar kerstpaleis ziet, kan het niet missen: je staat voor het huis van Teunis en Roelie Hulshof. Dat hun woning veel bekijks trekt, vinden de twee hartstikke leuk.

De komende weken gaan Joyce Kranenborg en Sergej in 't Veen elke dag onderwegens op zoek naar alles wat er tijdens de feestdagen leeft en speelt in Groningen.

Al in oktober beginnen Teunis en Roelie met de opbouw van hun kerstpaleis. Er is een speciaal kamertje voor de opslag van hun kerstspullen. Nooit is het genoeg voor Teunis: 'Het kan nog wel groter', grapt de Muntendammer.



Al achttien jaar een kerstpaleis

'Toen we ons eerste huisje kochten is deze hobby ontstaan', vertelt Roelie. 'Teunis was nog een beetje enthousiaster dan ik, en dat is nog wel een beetje zo.' Zo'n achttien jaar is het echtpaar al bezig met het kersthuis. De eerst gekochte huisjes staan ook nu nog in het kerstpaleis. Elk jaar komt er een beetje bij.



Het is zó vol: tijdens de kerst zit de familie in een rij in het huis Roelie - Bewoonster kerstpaleis

Bijna geen leeg plekje over

Het huis van Teunis en Roelie staat zo vol, dat er bijna niets meer bij past. 'Tijdens de kerst zit de familie in een rij in het huis', vertelt Roelie. Maar het lukt nog iedere keer.

De pronkstukken van Teunis zijn de boerderij en het kerkhof. 'Vorig jaar wilde hij ineens een kerkhof', vertelt Roelie. Niet echt een gezellige kerstgedachte, maar Teunis denkt er anders over. 'Ik ben er nog ja.'

Huis vol geluiden

In het huis van Teunis en Roelie hoor je de hele dag door belletjes, liedjes en treingeluiden. 'Er zijn hier ontzettend veel geluiden', vertelt Roelie. 'Als je alles aandoet, word je er helemaal kriegel van. Ik doe de geluiden daarom ook weleens uit.'