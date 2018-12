Zeven jaar cel en tbs voor doodslag Anja Hoek

De ex-vriend van Anja Hoek uit Warfhuizen moet zeven jaar de cel in. Ook krijgt hij tbs voor doodslag op de 46-jarige vrouw, die op 9 februari van dit jaar werd doodgestoken.

Daarnaast moet de man een schadevergoeding van ruim 7000 euro betalen aan de nabestaanden van Hoek. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Dertien keer gestoken

'Ik duwde haar, ik stompte haar, pakte een mes en stak haar. Ze had geen kans eigenlijk.' Dat verklaarde Van B. twee weken geleden tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak over de dood van zijn vriendin. Hij stak haar dertien keer met een mes. Ze werd twee dagen later levenloos gevonden in haar woning.

Alcohol en psychoses

Hoek en Van B. kenden elkaar anderhalf jaar. Van B. woonde nog maar kort bij de vrouw toen de eerste meldingen over huiselijk geweld bij de politie binnenkwamen. Van B. is meerdere keren opgenomen geweest vanwege zijn alcoholverslaving. Kort voor hij bij Anja introk, kwam de man uit een afkickkliniek in Schotland. Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat Van B. in 2015 opgenomen is geweest voor psychoses.

Geschopt en gestoken

Het stel had voortdurend ruzie over zijn alcoholgebruik. Op de fatale dag merkte Hoek dat Van B. tegen hun afspraak in sterke drank had gedronken. Toen ze hem hier op aansprak, kreeg Van B. een woedeaanval die Hoek fataal werd. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Van B. Hoek op vrijdag 9 februari 2018 in haar huis aan de Baron van Asbeckweg op de grond gegooid en haar meerdere keren tegen het hoofd geschopt. Daarna zou hij haar hebben gestoken in haar hoofd, hals en nek.

Aangehouden in de woning

Van B. belde vervolgens niet het alarmnummer, maar hij zette het op een drinken, vermoedt het Openbaar Ministerie. Het mes stopte hij in de vaatwasser. Zondag werd de politie gealarmeerd, omdat Hoek de telefoon niet opnam. Ze had ook niets van zich laten horen op de verjaardag van haar dochter, met wie ze dagelijks contact had.

Van B. was nog in de woning aanwezig en werd aangehouden. Hij bleek twee dagen lang Netflix te hebben gekeken en alcohol te hebben gedronken, met het levenloze lichaam van Hoek nog in de woning.

'Tbs light'

Gert Meijer, Van B.'s advocaat, had tijdens de behandeling van de zaak gepleit voor een celstraf van maximaal vijf jaar, omdat die straf gecombineerd kan worden met tbs met voorwaarden ('tbs light'). De officier van justitie vindt dit 'volstrekt onhaalbaar'.

