'Ik heb geen plek meer, dus ga als zwerver langs gemeentehuizen' Henk Kosmeijer is bezig aan zijn laatste dagen als burgemeester (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Henk Kosmeijer is bezig aan zijn laatste wapenfeiten als burgemeester van Marum, dat per 1 januari opgaat in de nieuwe gemeente Westerkwartier. Zijn eigen kamer is hij inmiddels al kwijt.

'Per 1 december is al het personeel geherhuisvest', vertelt hij aan de keukentafel van Huize Kosmeijer. 'Dat betekent dat mijn kamer in het gemeentehuis van Marum teloor is gegaan en bezet wordt door iemand anders.' Zwervend bestaan 'Ik heb geen plek meer, dus zit hier thuis aan keukentafel. En ik zoek wel een plekje in de gemeentehuizen. Daar ga ik als een soort zwerver bij langs.' Mijn dochter zit met smart te wachten tot ik kan beginnen met klussen Henk Kosmeijer - Burgemeester Marum Vuilniszak 'Ik denk wel eens: de vuilniszak staat al bij de weg en moet alleen nog opgehaald worden. En dat gebeurt op 31 december', zegt hij met een knipoog. 'Als iedereen elkaar gelukkig nieuwjaar wenst, dan is het einde verhaal en ben ik ambteloos burger.' Klusjesman Tijd om te treuren heeft Kosmeijer niet. 'Ik heb gelukkig een dochter die met haar vriend hier in het dorp een huis heeft gekocht. Dat is echt een opknapper, dus ik hoef me niet te vervelen. Ze zit met smart te wachten tot ik op 2 januari kan beginnen met klussen.'