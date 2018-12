De Koffiecorner #7: 'Ik hou serieus rekening met degradatie van FC Groningen'

In de RTV Noord-Podcast De Koffiecorner wordt alles wat de Groningse sportwereld bezighoudt besproken, groot en klein. Niiwino Geertsema en Martin Drent ontvangen elke week een aantal gasten.

Deze aflevering is opgenomen voordat bekend werd dat Ron Jans opstapt als technisch manager bij FC Groningen.



Met FC Groningen-verslaggever Stefan Bleeker en Donar-watcher Karel-Jan Buurke wordt teruggeblikt op FC Groningen - FC Emmen. Ook komt het verval van Donar aan bod.



-Karel-Jan Buurke: 'Deze zege is voor Lukkien senior, die moet het gezien hebben'

-Stefan Bleeker: 'Ik hou serieus rekening met degradatie van FC Groningen'

-Martin Drent: 'Ik zou alles op alles zetten om Michael de Leeuw te halen'

-Niiwino Geertsema: 'Alles wat klein en breed is, is goed. Alles wat lang is, is slecht'

Deze Koffiecorner (en de vorigen) zijn hieronder te beluisteren.

