Wie moet Jans opvolgen bij de FC? Tien namen

Na twee seizoenen vertrekt Ron Jans komende zomer als manager technisch zaken bij FC Groningen. Wie is zijn ideale opvolger?

Afgaande op de cv's zijn er een aantal geschikte kandidaten met een FC-verleden. We zetten er een paar op een rijtje, in willekeurige volgorde:

Mark-Jan Fledderus:

speelde 105 wedstrijden namens de FC. Momenteel is hij technisch directeur bij Heracles Almelo.

Mo Allach:

verdedigde 75 keer het groen en wit van de FC. Na zijn carrière was hij technisch directeur bij VVV, RKC, de KNVB, Vitesse en Maccabi Haifa. Sinds oktober 2017 zit hij zonder club.

Roy Beukenkamp:

promoveerde naar de eredivisie met de FC, waar hij 210 keer onder de lat stond. Als scout werkte hij bij FC Groningen, FC Twente en PSV. Nu bekleedt hij deze functie bij Manchester United.

Henk Veldmate:

was speler van de FC en tussen 1998 en januari 2016 manager technische zaken. Inmiddels is hij bezig aan zijn derde jaar als hoofd scouting bij Ajax.

Peter Jeltema:

keerde onlangs terug bij de FC. Jeltema verliet de club vorig jaar na bijna 20 jaar. In april keerde hij terug als hoofd jeugdopleidingen.

Joop Gall:

was na zijn actieve carrière bij FC Groningen, SC Heerenveen en BV Veendam werkzaam als assistent bij de FC en hoofdtrainer van Veendam, Emmen en Go Ahead Eagles. Zit momenteel zonder club.

Bernard Schuiteman:

was kort werkzaam als technisch directeur bij een kleinere club in Oostenrijk, maar kreeg daar vooral bekendheid als hoofd scouting bij topclub Rapid Wien. Momenteel is hij scout bij Manchester United.

Gerard Nijkamp:

is sinds 2002 technisch directeur van PEC Zwolle. Hij haalde onder andere Ron Jans en Stefan Nijland naar Zwolle.

Gerry Hamstra:

de geboren Groninger is technisch manager van SC Heerenveen. Eerder was hij hoofdtrainer bij onder andere FC Emmen. Ook volgde hij bij de Asser voetbalclub Achilles 1894 Ron Jans op als trainer.

Of toch Arjen?

O ja, en speciaal voor de 'Arjen, volg je hart'-supporters nemen we Arjen Robben (Bayern München) ook mee als optie. Heb je iemand anders in gedachten? Vul dan het formulier onder de poll in.

