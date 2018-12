Communisten stappen op bij raadsvergadering wegens kerstpakkettenaffaire

Woedend zijn ze. De communisten van de VCP in Oldambt voelen zich 'genaaid en gepasseerd' door de rest van de gemeenteraad. Ze zijn zo boos dat de voltallige fractie maandagavond uit protest de raadsvergadering gaat verlaten.

'Ik ga een verklaring voorlezen en dan stappen we op', zegt fractievoorzitter Engel Modderman. 'Het is echt een statement.'

Aanleiding voor de protestactie is de kerstpakkettenaffaire. De VCP wilde een gebaar maken naar de minima in de gemeente Oldambt omdat de Dag voor de Minima 2018 niet doorging. De communisten kwamen met een plan voor een Kerstpakket voor de 1500 geregistreerde minima in de gemeente.

Alles rond

'Ik heb alle fractievoorzitters gebeld. De VVD was tegen en het CDA moest nog overleggen. De rest was allemaal voor. Maar plotseling moest er op aandrang van de PvdA een fractievoorzittersoverleg komen', legt Modderman uit.

In dat overleg werd het kerstpakkettenplan van de communisten terzijde geschoven en kwam er een nieuw plan voor een Dag van de Minima in 2019.

'Er werd gezegd dat een kerstpakket niet meer zo snel te regelen was', vertelt VCP-raadslid Jan Kenter. 'Wij hadden alles rond. Er werd een ambtenaar voor het project vrij gemaakt en ook een aantal ondernemers wilde spontaan met ons meedoen.'

Ik schaam me dood

De woede klinkt door in zijn stem. 'Ik denk dat het komt omdat het plan van ons is. Bij elke andere partij was het wel doorgegaan', zegt hij. Kenter is zo boos dat hij afgelopen weekend bedankt heeft voor de functie van plaatsvervangend voorzitter in de gemeenteraad en de functie van voorzitter van de commissie SWI.

'Ik schaam me dood voor die mensen dat ze geen kerstpakken krijgen. Hier kan ik met goed fatsoen niet meer aan meewerken.'

Modderman vindt dat zijn partij bewust buiten de boot wordt gehouden. 'Ik voel me gepasseerd en genaaid. Daarom stappen we uit protest op vanavond.'

Verliezers

Is dit voor altijd of komt de VCP nog wel weer terug? 'Dit is eenmalig. het komt ook wel weer goed tussen ons en de raad, maar nu hebben we er even geen boodschap aan', zegt Modderman. 'Ondertussen kent dit verhaal alleen maar verliezers en dat zijn die 1500 mensen.'

