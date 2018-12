'Boeren met bevingsschade moeten sneller en beter geholpen worden'

Boeren met aardbevingsschade moeten sneller en beter geholpen worden. Er moet één loket komen waar ze terechtkunnen.

Dat staat in een rapport dat de zogeheten Agrarische Tafel maandagmiddag overhandigde aan vertegenwoordigers van Rijk, provincie en betrokken gemeenten.

Munniksma

Aan die Agrarische Tafel schoven, onder voorzitterschap van ex-burgemeester Rein Munniksma, drie agrarische organisaties aan: LTO Noord, NMV, NAV en Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt. Ook het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging waren vertegenwoordigd.

Flinke deuk

Naast de afhandeling van fysieke schade vraagt de Agrarische Tafel specifiek aandacht voor wat het de 'zachte kant' noemt.

Het veiligheidsgevoel van boeren heeft volgens Munniksma een flinke deuk opgelopen. 'Boeren moeten door met hun bedrijf, terwijl de schade niet wordt opgelost en zelfs verder kan toenemen. Veel maken zich dan ook zorgen over de toekomst van hun bedrijf.'

'Niet lullen maar poetsen'

De aanbeveling van de Agrarische Tafel zal de komende tijd door Rijk, provincie en de betrokken gemeenten worden bestudeerd, waarna er een reactie volgt.

De Agrarische Tafel verwacht niet dat dit rapport ergens in een lade zal verdwijnen. Voorzitter Alma den Hertog van LTO Noord in Groningen: 'Daar zijn we zelf bij. We houden niet alleen een vinger aan de pols, maar gaan er ook werkelijk achteraan of het voor elkaar komt. De hand aan de ploeg, niet lullen maar poetsen.'

