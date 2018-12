Snelle internetverbinding straks ook in De Marne een feit

Circa tien adressen in De Marne zijn in de afgelopen weken succesvol voorzien van een nieuwe internetverbinding van Rodin Broadband. Een proefperiode moet uitwijzen hoe de snelle internet- televisie- en telefoonverbinding bevalt.

Het is de bedoeling dat er nog veel meer draadloze internetverbindingen in de gemeente worden aangelegd. Adressen die zich daar in maart van dit jaar voor hadden aangemeld, komen als eerst aan bod. Eerder was het project al succesvol in de gemeenten Winsum, Eemsmond, Bedum en Loppersum.

Adressen aansluiten

Nu de eerste draadloze verbindingen in De Marne actief zijn, kunnen de graaf- en aansluitploegen begin volgend jaar van start gaan met het aansluiten van de adressen.

Op dit moment wordt ook in de gemeente Ten Boer geïnventariseerd of er animo is voor de internetverbinding van Rodin Broadband. Aansluitend volgt het Slochteren-deel van de gemeente Midden-Groningen, waarna Appingedam en Delfzijl aan de beurt zijn.

Volledig voorzien

De negen aardbevingsgemeenten worden met voorrang aangesloten op snel internet. Als die gemeenten zijn aangesloten, gaat Snel Internet Groningen aan de slag in de rest van Groningen. Daarmee is onze provincie de eerste provincie die straks volledig is voorzien van snel internet.

