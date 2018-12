Jans: 'Ik ben gaan twijfelen en die twijfels werden groter'

'Een aantal werkzaamheden van deze baan past niet bij mij. Dan is het beter dat er iemand anders komt die zich daar wel prettig bij voelt.' Met die woorden licht manager technische zaken Ron Jans zijn vertrek bij FC Groningen toe.

'In anderhalf jaar tijd krijg je een gevoel bij een bepaalde baan. In januari heb ik mijn twijfels geuit en in mei mijn grote twijfels', zegt Jans. 'En ergens in de herfst heb ik aangegeven dat het mijn laatste jaar is.'

'Dit geeft me niet genoeg voldoening. Als je iets doet waar je zeven dagen per week mee bezig bent en het is het niet helemaal, dan moet je iets anders gaan doen.'

Ik heb niet alles fout gedaan, maar er hadden misschien dingen beter gekund Ron Jans - Manager technische zaken

'Onbevangen ingestapt'

Terugblikkend op zijn tijd als technische man bij de FC, zegt Jans geen spijt te hebben van zijn aanstelling.

'Ik ben er enthousiast en onbevangen ingestapt. Je moet geen angst hebben om dingen te proberen. Ik heb er geen spijt van en ben ook nog niet klaar. Ik zal alles blijven doen, tot de laatste seconde, om deze functie goed uit te oefenen. Ik heb respect voor mensen in dit soort functies. Het is geen makkelijke job.'

Voldoende

Jans voelt zich ook verantwoordelijk voor de prestaties op het veld.

'Ik heb niet alles fout gedaan, maar er hadden misschien dingen beter gekund. Ik geef mezelf in elk geval een voldoende om mijn inzet.'

