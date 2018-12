Advies: opkoopfonds voor stoppende boeren met bevingsschade

Er zou een opkoopfonds moeten komen voor agrarische gebouwen met aardbevingsschade. Het gaat om gebouwen die niet meer nodig zijn voor het boerenbedrijf.

Dat is één van de aanbeveling van de Agro Tafel, waarin de agrarische sector en een aantal andere partijen aanbevelingen doet aan de overheid over de aanpak van mijnbouwschade.

Geen herbestemming

Volgens voorzitter Rein Munniksma van de Agro Tafel stopt ieder jaar twee á drie procent van de boeren. Voor leegstaande boerderijen en schuren is vaak geen herbestemming.

Munniksma: 'Voor die panden is het de vraag of je ze laat leegstaan of half laat leegstaan. Je kunt ze natuurlijk een herbestemming geven, maar als je ziet hoeveel zorgboerderijen er al zijn, hoeft er niet meer bij. En er is ook geen markt voor grootschalige woningbouw op de meeste locaties.'

Sloop

Sloop is in een aantal gevallen beter dat gebouwen 'unheimisch' te laten staan, vindt Munniksma. 'En dan moet je je ook afvragen: laten we dit staan en zijn er straks weer burgemeesters die er een hennepplantage of een laboratorium sluiten? Of zeg je dan: het is ook mooi om hier die weidse vlakte zonder bebouwing te hebben.'

