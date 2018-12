De Koffiecorner #8: 'Vertrek Jans biedt mogelijkheden om Kemkers terug te halen'

In de RTV Noord-Podcast De Koffiecorner wordt alles wat de Groningse sportwereld bezighoudt besproken, groot en klein. Niiwino Geertsema en Martin Drent ontvangen elke week een aantal gasten.

Deze aflevering staat volledig in het teken van het vertrek van Ron Jans. Martin kon er helaas niet bij zijn, maar in Elwin Baas is er een waardig vervanger gevonden. Hij volgde FC Groningen toen Jans binnenkwam als technisch manager. RTV Noord-verslaggever Stefan Bleeker en analist Wim Masker complementeren het gelegenheidspanel.

-Wim Masker: 'Misschien biedt het mogelijkheden om Kemkers terug te halen'

-Niiwino Geertsema: 'Wie neemt nu de beslissingen voor volgend seizoen? Het lijkt wel een stuurloos schip'

-Stefan Bleeker: 'Ik ben heel nieuwsgierig of Nijland nog een hand heeft in de opvolging van Jans'

-Elwin Baas: 'Je moet iemand aantrekken die een geweldig netwerk heeft. Bernard Schuiteman bijvoorbeeld'

Deze Koffiecorner (en de vorigen) zijn hieronder te beluisteren.

Klik hier voor alle podcasts van RTV Noord.