Rondweg Aduard veel eerder klaar dan gepland

De nieuwe rondweg bij Aduard is komende woensdag al geopend voor het verkeer. Dat is vijf maanden eerder dan gepland.

De weg, die van Den Ham naar knooppunt Nieuwklap in de provinciale Friesestraatweg (N355) loopt, gaat ervoor zorgen dat er veel minder verkeer door Aduard rijdt.

Meevaller

Volgens planning zou de rondweg met ingang van 1 juni 2019 toegankelijk zijn, maar door een flinke meevaller bij het inklinken van de grond kunnen de eerste auto's woensdag al gebruik maken van de rondweg.

Bert Katerborg, de projectleider van de rondweg namens de provincie Groningen, is blij met de gang van zaken. 'De setting van de bodem ging sneller dan we hadden verwacht. Daardoor kon het asfalt al voor de winter worden aangelegd en hoefden we niet tot het voorjaar te wachten.'

Nieuwe tafelbrug

De nieuwe tafelbrug over het Van Starkenborghkanaal kan woensdag nog niet worden gebruikt, omdat die nog moet worden ingeregeld. Voorlopig moet het verkeer nog over de oude tafelbrug en de Albert Harkemaweg rijden om op de nieuwe rondweg te komen.

Katerborg verwacht dat het niet lang meer duurt voordat ook de nieuwe brug beschikbaar is.

