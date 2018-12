Deel dit artikel:













Brandende auto zet parkeerplaats Ommelander Ziekenhuis vol rook De brand zorgde voor veel rook op de parkeerplaats (Foto: De Vries Media) De brandweer kon de brand blussen (Foto: De Vries Media)

Op de parkeerplaats van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda heeft maandagmiddag brand gewoed in een auto. Door de brand trok er veel rook over het terrein.

Beveiligers van het ziekenhuis hebben met brandblussers het eerste bluswerk verricht, daarna heeft de brandweer het vuur verder gedoofd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.