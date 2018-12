'In januari had ik twijfels, in mei hele grote twijfels'

Wat is er toch aan de hand bij FC Groningen? Op het veld is het veelal een drama maar ook daarbuiten speelt zich van alles af. Vandaag werd bekend dat na boegbeeld Hans Nijland ook Ron Jans het bijltje erbij neergooit.

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Jans op weg naar de uitgang

Jans twijfelt al bijna een jaar over zijn functie van manager technische zaken. Waarom bleef hij dan toch zitten?

2) Emmen wordt glimlachend wakker

Als er ergens lekker geslapen is vannacht dan is dat in en rond Emmen. De Drentse voetballers strooiden zout in de wonden van alles wat met FC Groningen te maken heeft door met 2-1 te winnen in Stad. Wij proefden de stemming aan de andere kant van de Hondsrug.

3) Gokje wagen op nieuwe locatie

Het nieuwe Holland Casino gaat vanavond open Na de brand die het oude casino aan het Gedempte Kattendiep verwoestte is er nu een tijdelijk casino aan de rand van de Stad.

4) Ingrijpend

Voor kleine ingrepen hoeven patiënten van het Martini Ziekenhuis niet meer naar een operatiekamer. Steeds meer van die kleine ingrepen gebeuren nu op het Operatief Dagcentrum.

5) Wat zijn de Kerst-trends?

De Kerst komt er aan, en dat betekent vaak veel en lekker eten maar ook feestelijke kleding. Wat zijn de trends?

Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending gemist.