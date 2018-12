Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Ik droomde over een zangeres tijdens de operatie' Patiënten komen in een roesje tijdens de ingreep (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Het Martini Ziekenhuis in Groningen voert kleine ingrepen niet meer uit in een volwaardige operatiekamer, maar in het Operatief Dagcentrum.

Geschreven door Eva Hulscher

Verslaggever

Dit is een nieuwe afdeling met drie behandelkamers. Op dit moment gaat het nog alleen om de specialisaties plastische chirurgie en gynaecologie die daar operaties uitvoeren; later komen daar urologie en neurochirurgie bij. Wandelend naar je operatie Het idee is dat patiënten in het dagcentrum niet zieker worden gemaakt dan ze daadwerkelijk zijn. Wie kan, komt bijvoorbeeld lopend de operatiekamer binnen. Door een lichtere manier van verdoven kan de patiënt bovendien binnen enkele uren na de operatie weer naar huis. In een roesje Deze manier van verdoven heet sedatie, in de volksmond een roesje. Het is een combinatie van middelen die ervoor zorgt dat de patiënt in slaap valt. Hij verliest niet zoals met narcose het bewustzijn, maar zijn bewustzijn wordt wel verlaagd. Anesthesioloog Hans de Boer: 'Met een sedatie is de patiënt comfortabel.' Voordeel is dat de nadelen van narcose uitblijven, zoals misselijkheid en een langere hersteltijd. Niet voor iedereen Sedatie kan niet bij alle ingrepen. Narcose blijft nodig als voor de operatie bijvoorbeeld de spieren slap moeten zijn. Ook willen niet alle patiënten onder sedatie; zij vinden het juist prettig helemaal weg te zijn. Per ingreep en per patiënt moet bekeken worden of ze voor behandeling op het dagcentrum geschikt zijn.

Op zo'n grote operatiekamer heb je veel hectiek. Dit is veel persoonlijker Mahyar Foumani - Chirurg Lekker geslapen Leen Wagenmakers laat zijn pink rechtzetten door plastisch chirurg Mahyar Foumani. Hij vindt het prima om te slapen tijdens de ingreep. Als zijn pink na drie kwartier weer rechtstaat, is hij tevreden. 'Ik heb lekker geslapen en gedroomd over Emmylou Harris, een countryzangeres.' Chirurg Foumani opereert graag op het nieuwe dagcentrum waar de operatiekamers behandelkamers heten. 'Het is veel persoonlijker en kleinschaliger. Op zo'n grote operatiekamer heb je veel hectiek, veel verstoringen. Er komen spoedjes aangemeld; je wordt de hele tijd afgeleid. Hier heb je een kleine setting.' Die kleinschaligheid moet ook voor patiënten minder imponerend zijn dan een operatiekamer, zo is het idee. Wachtlijsten Grootste voordeel voor patiënten is misschien wel dat de wachttijd korter wordt. Foumani: 'Onze wachtlijst op de reguliere OK neemt alleen maar toe. Tegenwoordig moet je soms vier maanden wachten. Hier kunnen we mensen binnen vier weken op de operatiekamer krijgen.'