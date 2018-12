Lefier heeft een nieuwe interim-bestuurder

Margriet Drijver wordt de nieuwe interim-bestuurder van woningcorporatie Lefier. Ze volgt Lex de Boer tijdelijk op, die sinds 1 december een andere functie uitoefent.

In de tussentijd trad Matthieu van Olffen op als waarnemend bestuurder.

Ervaring

Drijver vervulde meerdere functies bij grote corporaties in het Noorden, waaronder Acantus. Ook was ze betrokken bij de ontwikkeling van Geopark de Hondsrug.

Drijver: 'Ik verheug me erop om de komende periode samen met de medewerkers, huurders en belanghouders van Lefier aan de slag te gaan met de opgave die deze corporatie heeft in haar werkgebied.'

Oud-conducteur

Uit haar LinkedIn-profiel blijkt ook dat Drijver in de periode van oktober 1975 tot juni 1982 werkzaam was bij de Nederlandse Spoorwegen, destijds als enige vrouwelijke conducteur.

Volgens de woningcorporatie gaat in 2019 de zoektocht verder naar een definitieve invulling voor de rol van bestuurder.

