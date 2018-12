Visserijgedrag Noordzee voor het eerst in kaart gebracht

Groningse onderzoekers hebben voor het eerst in kaart kunnen brengen hoe verschillende soorten vissers in de Noordzee te werk gaan.

Dat blijkt uit onderzoek dat dinsdag door onder anderen wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gepubliceerd.

Doelgericht vissen

Een ruimtelijke analyse van drie typen boomkorvisserij (waarbij twee sleepnetten over de zeebodem worden getrokken, red.) laat zien dat er hele specifieke gebieden in de Noordzee worden bevist. Vissers kiezen er veelal voor om in beschermde gebieden de netten los te gooien.

Volgens het onderzoek zou dit kunnen leiden tot een belangenconflict tussen natuurbescherming en visserij, waar in de huidige regelgeving geen rekening mee wordt gehouden.

'Hotspots'

De zogenoemde 'visserijhotspots' werden door middel van satellietgegevens in kaart gebracht. Een deel hiervan ligt in zeldzame leefgebieden, buiten territoriale wateren. Onderzoekers analyseerden de omgevingsfactoren van deze hotspots en waarom de plekken bij vissers zo in trek zijn.

'Tongvissers zijn actief in de zuidelijke Noordzee, vooral in de diepere troggen tussen de grote zandbanken. Noorse kreeften worden juist actief bevist in de modderigste gebieden in de diepere delen van het Nederlandse deel van de Noordzee', zegt hoofdonderzoeker Karin van der Reijden van de RUG. 'De scholvisserij vist veel verspreider, maar er lijkt een voorkeur te zijn voor de toppen van zandgolven.'

Bodemonderzoek

De resultaten stromen voort uit DISCLOSE: een gezamenlijk onderzoeksproject van de RUG en de Wageningen Universiteit, om neer biologische gegevens over de Noordzeebodem te verzamelen.

