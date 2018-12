Brand bij bio-energiecentrale Delfzijl onder controle (update)

Bij de bio-energiecentrale Golden Raand van Eneco op het Metaalpark in Delfzijl heeft maandagavond brand gewoed.

De brand ontstond rond 17:30 uur in een houtsilo. Rond 21.00 uur was de brand onder controle. Ook een deel van de transportband werd door de brand getroffen. De brandweer bestreed de brand per etage, van binnenuit het gebouw.

De bio-energiecentrale, de grootste van de Benelux, levert jaarlijks groene stroom voor 120.000 huishoudens.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend.

Dit bericht is aangevuld met extra informatie over de locatie van de brand. Later op de avond gaf de brandweer het sein brand meester.